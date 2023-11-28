Кто заменит Коноплю: стартовый состав Шахтера на игру Лиги чемпионов с Антверпеном
Источник:ФК Шахтер
В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер будет принимать бельгийский Антверпен. Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовой одиннадцаткой.
Донецкий Шахтер почти гарантировал себе евровесну. Для этого команда Марино Пушича в 5-м туре группового раунда должна не проиграть Антверпену.
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В преддверии важного матча тренерский штаб "горняков" определился со стартовым составом. Из-за травмы не сможет сыграть против Антверпена Ефим Конопля. На правом фланге защиты его заменит Гочолеишвили.СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА : Ризнык – Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров – Степаненко, Судаков, Криськив, Зубков, Невертон – Сикан.
Стартовый состав Шахтера / ФК Шахтер
Игра номинально домашняя для "горняков", но из-за войны в Украине клуб вынужден принимать Антверпен в немецком Гамбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.