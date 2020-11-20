В субботу, 21 ноября, "Шахтер" сыграет против "Александрии" в чемпионате Украины. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч

Этот матч состоится после перерыва на паузу на матчи сборных. И именно этот фактор может быть на руку "Александрии". Ведь, в отличие от "Шахтера", этот клуб не имел такого количества игроков, которые разъехались по своим сборным (всего 5 футболистов). Поэтому больше времени "Александрия" могла посвятить подготовке к матчу.

Тем более что не все игроки "Шахтера" смогут сыграть в этом матче. У Виктора Коваленко уже в расположении сборной обнаружили коронавирус. Положительные тесты на коронавирус были и у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Но оба в свое время уже переболели коронавирусом, а по возвращении в Украину повторный тест дал отрицательный результат.

"Шахтер" и "Александрия" в чемпионатах Украины между собой провели 22 матча. В 18 поединках победу одерживали игроки донецкого клуба. На счету "Александрии" – лишь одна победа. Еще три матча закончились вничью. Разница мячей 44:17 в пользу "Шахтера".

Несмотря на это все, "Шахтер" в этом матче выглядит явным фаворитом. Тем более, что матч состоится в Киеве. В Marathonbet шансы "горняков" на победу оценили коэффициентом 1,26. Победа "Александрии" принесет значительно больше в случае ставки – коэффициент 9,50. Ничья в матче тоже получила довольно высокий коэффициент – 5,85.

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Матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало матча в 17:00.

Эксперты считают, что в этом матче будет забито довольно много голов. Так, "тотал голов матча более 2,5" – лишь 1,42. На "тотал голов матча более 3,5" принимают с коэффициентом 3,5. Понятное дело, что больше шансов забить имеют игроки "Шахтера". На то, что этот клуб "пробьет" отметку в три гола в матче ("Шахтер" ТБ 2,5) – лишь 1,95. Для примера, "Александрия" ТБ 1,0 – аж 2,94. Хотя защита "Шахтера" особой надежностью не славится (до предыдущей игры с "Динамо" команда пропускала в четырех матчах подряд в УПЛ).