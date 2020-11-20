Чи є шанси в "Олександрії" здобути очки в матчі проти "Шахтаря": прогноз
У суботу, 21 листопада, "Шахтар" зіграє проти "Олександрії" в чемпіонаті України. Букмекери дали свій прогноз на цей матч
Цей матч відбудеться після перерви на паузу на матчі збірних. І саме цей фактор може бути на руку "Олександрії". Адже, на відміну від "Шахтаря", цей клуб не мав такої кількості гравців, які роз'їхалися по своїх збірних (лише 5 футболістів). Тому більше часу "Олександрія" могла присвятити підготовці до матчу.
Тим більше що не всі гравці "Шахтаря" зможуть зіграти в цьому матчі. У Віктора Коваленка вже у розташуванні збірної виявили коронавірус. Позитивні тести на коронавірус були й в Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Але обоє свого часу вже перехворіли на коронавірус, а по поверненні до України повторний тест дав негативний результат.
Попри це все, "Шахтар" в цьому матчі виглядає явним фаворитом. Тим більше, що матч відбудеться в Києві. У Marathonbet шанси "гірників" на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,26. Перемога "Олександрії" принесе значно більше у разі ставки – коефіцієнт 9,50. Нічия у матчі теж отримала доволі високий коефіцієнт – 5,85.
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Експерти вважають, що в цьому матчі буде забито доволі багато голів. Так, "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,42. На "тотал голів матчу більше 3,5" приймають з коефіцієнтом 3,5. Ясна річ, що більше шансів забити мають гравці "Шахтаря". На те, що цей клуб "проб'є" позначку у три голи в матчі (Шахтар ТБ 2,5) – лише 1,95. Для прикладу, "Олександрія ТБ 1,0" – аж 2,94. Хоча захист "Шахтаря" особливою надійністю не славиться (до попередньої гри з "Динамо" команда пропускала в чотирьох матчах поспіль в УПЛ)
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