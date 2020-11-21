В суботу, 21 листопада, "Шахтар" та "Олександрія" зіграють матч УПЛ. Гра відбудеться без глядачів, тож переглянути її можна буде лише по телебаченні та онлайн.

Права на показ домашніх матчів "Шахтаря" належать холдингу "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2/3". Матч "Шахтар" – "Олександрія" вирішили показати на каналі "Футбол 2". До теми Чи є шанси в "Олександрії" здобути очки в матчі проти "Шахтаря": прогноз Матч "Шахтар" – "Олександрія" розпочнеться о 17:00. Початок трансляції на каналі "Футбол 2" – о 16:55. Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Олександрія" можна на платформі Oll.tv. Важливо! Доступ до трансляції матчів УПЛ на цьому сайті доступний за підпискою. Найдешевший абонемент обійдеться в 109 гривень на місяць. Туди входять лише канали "Футбол 1/2/3", а також канал "Shakhtar TV". За 139 гривень на місяць можна оформити підписку xtra sport, куди входять також канали Setanta та xsport. Окрім чисто спортивних підписок, можна оформити й xtra sport oll inclusive, де також доступні і понад 200 телеканалів та телесеріали. Вона обійдеться в 189 гривень на місяць. За 249 гривень щомісячного платежу можна оформити ultra oll inclusive, який передбачає доступ до майже усього контенту Oll.tv. Окрім Oll.tv, трансляція каналів "Футбол 1/2/3" доступна для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також абонентам "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega. Однак доступи до трансляції там теж платні. "Шахтар" та "Олександрія" зіграли в чемпіонаті один проти одного 22 ігри. У 18-ти матчах перемогу здобули "гірники". "Олександрія" лише одного разу святкувала перемогу. Ще три матчі сильнішого не виявили.

"Шахтар" поки посідає друге місце в турнірній таблиці. "Олександрія" розмістилася на сьомій сходинці.

Після цього матчу на "Шахтар" очікує гра в Лізі чемпіонів. Донеччани відправляться до Німеччини на гру проти "Боруссії" з Менхенгладбаха. Цей матч запланований на середу, 25 листопада.