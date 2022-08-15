Шахтер – Аль-Фатех 5:0

Голы: Сикан, 7, 36, Вакула 24, Кривцов, 33, Траоре, 89

Подопечным Игоря Йовичевича удалось забить скорый гол. Уже на 7-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Шахтера, пишет 24 канал.

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Сикан лучше всего сыграл в штрафной соперника после подачи с углового. Даниил головой перевел мяч в дальний верхний угол ворот.

В середине первого тайма Вакула классно обыграл защитника Аль-Фатеху и мощным ударом, удвоивший преимущество "горняков" – 2:0.

С 33 по 36 минуты Шахтер дважды заставлял голкипера клуба из Саудовской Аравии вынимать мяч из сетки своих владений. Сначала Кривцов в одно касание запер подачу с углового. А через три минуты Сикан мастерски обработал передачу с фланга, развернулся и вторым прикосновением сделал счет во встрече 4:0.

Именно с таким счетом команды ушли на отдых.

После перерыва "горняки" долго не могли забить. В конце матча Джурасек оказался на газоне. Судья указал на 11 метров. Пенальти принялся пробивать Траоре, впервые вышедшего на футбольное поле после травмы и длительного восстановления.

Лассина красиво обыграл голкипера Аль-Фатеху – 5:0.

Шахтер в первом матче разгромил соперника. 15 августа команда Йовичевича проведет еще один поединок против Аль-Фатеха. Начало встречи в 19:00 по Киеву.

Видеообзор матча Шахтер – Аль-Фатех