Шахтар – Аль-Фатех 5:0

Голи: Сікан, 7, 36, Вакула 24, Кривцов, 33, Траоре, 89

Підопічним Ігоря Йовічевіча вдалось забити швидкий гол. Вже на 7-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Шахтаря, пише 24 канал.

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Сікан найкраще зіграв у штрафному суперника після подачі з кутового. Данило головою перевів м'яч у дальній верхній кут воріт.

У середині першого тайму Вакула класно обіграв захисника Аль-Фатеху та потужним ударом, подвоїв перевагу "гірників" – 2:0.

Із 33-ї по 36-ту хвилини Шахтар двічі змушував голкіпера клубу з Саудівської Аравії виймати м'яч із сітки своїх володінь. Спершу Кривцов в один дотик замкнув подачу з кутового. А через три хвилини Сікан майстерно обробив передачу з флангу, розвернувся та другим дотиком зробив рахунок у зустрічі 4:0.

Саме з таким рахунком команди пішли на відпочинок.

По перерві "гірники" довго не могли забити. Наприкінці матчу Джурасек опинився на газоні. Суддя вказав на 11 метрів. Пенальті взявся пробивати Траоре, який вперше вийшов на футбольне поле після травми та тривалого відновлення.

Лассіна красиво переграв голкіпера Аль-Фатеху – 5:0.

Шахтар у першому матчі розгромив суперника. 15 серпня команда Йовічевіча проведе ще один поєдинок проти Аль-Фатеху. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.

Відеоогляд матчу Шахтар – Аль-Фатех