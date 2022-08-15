Брентфорд на глазах украинца уничтожил МЮ

Наставник "сине-желтых" встретился с тренерами Брентфорда и сборной Дании – Томасом Франком и Каспером Юльманом соответственно. Также Александр Петраков попал на домашний поединок Брентфорда.

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"Пчелы" во втором туре АПЛ принимали Манчестер Юнайтед. Петраков своими глазами увидел сенсационное избиение "красных дьяволов". Подопечные Франко отгрузили в ворота Давида де Хеа четыре мяча. Зато остались свои владения "на замке".

Брентфорд разгромил МЮ со счётом 4:0.

В комментариях от фото на официальной странице УАФ в инстаграмме украинские фанаты начали шутить со счетов. Как будто Петраков приехал на фарт в гости в Брентфорд, поэтому на табло такая разгромная победа.

Кто-то из болельщиков посмеялся, что тренер сборной Украины приехал, чтобы рассказать футболистам Брентфорда, как нужно побеждать МЮ.



Петраков с тренерами Брентфорда и сборной Дании / Фото из инстаграмма УАФ

Напомним, что в середине июля 2022 года Брентфорд официально сообщил о трансфере Егора Ярмолюка. Атакующий полузащитник из Украины заключил соглашение с английским клубом до конца июня 2025 года. Однако в контракте есть опция пролонгации еще на год.

"Пчелы" сразу предупредили, что украинец будет выступать за молодежную команду, а уже впоследствии будет бороться в главной команде. Сам Ярмолюк является питомцем Днепра-1.



​Петраков на матчи Брентфорд - МЮ / Фото с инстаграмма УАФ