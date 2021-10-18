Шахтер потерял лидера команды перед матчем с Реалом

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко не поможет команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала.

Матвиенко не участвовал в тренировке перед игрой с Реалом. Как оказалось, игрок сборной Украины получил повреждение, которое помешает ему сыграть с мадридским Реалом.

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Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил Роберто Де Дзерби:

Матвиенко сегодня не тренировался, потому что получил небольшую травму. С Реалом он не сыграет. Дентиньо, наоборот, выздоровел и готов играть. Завтрашнюю игру он начнет на скамейке запасных.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Реала состоится уже завтра, 19 октября, на столичном НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Что известно о сезоне Матвиенко