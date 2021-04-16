Украинское дерби

Шахтер и Динамо занимают первые две позиции в таблице УПЛ. Киевляне лидируют в чемпионате, опережая "горняков" на 7 очков. Победа донецкого клуба позволит приблизиться почти вплотную к команде Мирчи Луческу.

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В последнем туре Динамо в большинстве обыграло Днепр-1 в Киеве со счетом 2:0. Подопечные Луиша Каштру разгромили Мариуполь 0:3.

Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой дончан 3:0. Голами отмечались Жуниор Мораес, Маркос Антонио и Алан Патрик.

Всего в истории УПЛ Динамо и Шахтер провели друг против друга 66 поединков, в которых лучшая статистика у донецкой команды – 25 побед. Киевляне же в своем активе имеют на одну победу меньше – 24. Еще 17 встреч завершались мировыми.

Последний раз в рамках УПЛ столичный клуб обыгрывал принципиального соперника еще в июле 2018 года, когда единственный победный гол в поединке забил Беньямин Вербич. После чего, в восьми матчах киевляне добыли лишь 2 очка.

Центральный матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля. Стартовый свисток Екатерины Монзуль прозвучит в 19:30.

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Букмекеры колеблются, кому отдавать победу в этой встрече. Небольшое преимущество все-таки на стороне Шахтера – 2,04. На то, что Динамо сможет одержать первую победу над соперником из Донецка с 2018 года – 3,45. Ничья в этой встрече тоже не является исключением – 3,65.

Эксперты верят, что болельщики увидят голы от обеих команд – 1,80. С каким счетом на табло может закончиться этот поединок? Минимальная победа "горняков" 1:0 оценена лучшим коэффициентом – 7. На такую же победу команды Луческу – 9,60.

Матчи между этими клубами всегда очень жаркие и с большим количеством карточек. Удаление во встрече – 2,45.

Кто забьет в поединке? За гостей из Киева свою фамилию на табло могут записать Артем Беседин и Виталий Буяльский – 2,65 и 3,20 соответственно. Лидер Динамо Виктор Цыганков восстановился после повреждения, и получит возможность сыграть в важном поединке. Не исключено, что румынский специалист выпустит Виктора со скамейки для запасных. На гол в его исполнении можно сделать ставку с коэффициентом 2,50.

Среди подопечных Каштру отличиться результативными выстрелами имеет лучшие шансы Жуниор Мораес – 2,20. Также не следует списывать из авторов голов Манора Соломона – 2,95.