Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов вышел на замену и отметился голом, который размочил ворота соперников. Удачные действия украинца эксперты оценили наивысшей оценкой в его команде.

Игрок национальной сборной Украины вышел в матче вместо форварда Бабакара, когда его команда уже уступала с разгромным счетом 0:3. Аналитики британского WhoScored оценили действия украинца на поле в течение 20 минут лучшими среди всех футболистов "Лечче".

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Эффективная 20-минутка Шахова

На 88-й минуте украинский полузащитник записал в свой актив первый гол за свою команду в официальном матче. Он в одно касание удачно замкнул прострел с фланга – 1:3.

От аналитиков и статистов британского WhoScored Евгений Шахов получил наивысшую оценку в составе команды Ливерани – 7.3.



Оценки футболистов / WhoScored

На счету Евгения в матче один удар в ворота, который стал голевым. Украинец совершил 13 касаний мяча и 8 передач (только одна была неточной), выиграл одно единоборство, сделал один перехват и отбор, также дважды терял мяч.

Третий наивысший балл в составе обеих команд получил Евгений и от SofaScore – 7.4 (больше только у Кьезы и Кутроне).

Итальянский портал Tuttomercato поставил Шахову оценку – 6.5. Такую оценку получил еще голкипер Габриэль и автор голевой передачи на украинца колумбиец Вира.

Всего Шахов провел 21 матч в чемпионате Италии. Ранее в его активе было лишь 3 асиста, теперь футболист размочил свою голевую копилку.

Летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, поэтому на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче", которое впервые с 2012 года вернулось к элитному итальянскому дивизиону.