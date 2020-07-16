Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов вийшов на заміну та відзначився голом, який розмочив ворота суперників. Вдалі дії українця експерти оцінили найвищою оцінкою у його команді.

Гравець національної збірної України вийшов в матчі замість форварда Бабакар, коли його команда вже поступалася із розгромним рахунком 0:3. Аналітики британського WhoScored оцінили дії українця на полі протягом 20 хвилин найкращими серед усіх футболістів "Лечче".

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Ефективна 20-хвилинка Шахова

На 88-й хвилині український півзахисник записав до свого активу перший гол за свою команду в офіційному матчі. Він в один дотик вдало замкнув простріл з флангу – 1:3.

Від аналітиків і статистів британського WhoScored Євген Шахов отримав найвищу оцінку в складі команди Ліверані – 7.3.



Оцінки футболістів / WhoScored

На рахунку Євгена у матчі один удар у ворота. який став гольовим. Українець здійснив 13 дотиків до м'яча і 8 передач (лише одна була неточною), виграв одне єдиноборство, зробив одне перехоплення та відбір, також двічі втрачав м'яч.

Третій найвищий бал в складі обох команд отримав Євген і від SofaScore – 7.4 (більш лише в К'єза і Кутроне).

Італійський портал Tuttomercato поставив Шахову оцінку – 6.5. Таку оцінку отримав ще голкіпер Габріель і автор гольової передачі на українця колумбієць Віра.

Загалом Шахов провів 21 матч в чемпіонаті Італії. Раніше в його активі було лише 3 асисти, тепер футболіст розмочив свою гольову скарбничку.

Влітку 2019 року Шахов відмовився від подовження контракту з ПАОКом, тому на правах вільного агента уклав контракт з італійським "Лечче", яке уперше з 2012 року повернулося до елітного італійського дивізіону.