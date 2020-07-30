Украинский полузащитник Евгений Шахов помог "Лечче" сделать камбэк и победить в сверхважном поединке. Благодаря победе команда украинца будет бороться до последнего тура за жизнь в Серии А.

В рамках 37 тура Серии А "Лечче" украинца Шахова померялась силами с "Удинезе", пишет 24 канал. Украинский хавбек вышел на поле с первых минут.

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Камбэк гостей

На 36-й минуте "Удинезе" открыл счет во встрече благодаря точному удару Самира.

Но еще до перерыва через 4 минуты после пропущенного гола Манкозу с пенальти восстановил преимущество.

Казалось, что матч так и закончится ничьей, но "Лечче" очень хочет сохранить прописку в Серии А, поэтому изо всех сил пошел вперед, что дало свой результат. На 81-й минуте Лападула вырвал для "Лечче" волевую победу.

Итоговый счет встречи – 1:2.

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов результативными действиями не отметился.

Волевая победа "Лечче" над "Удинезе" подарила шанс команде Евгения Шахова остаться в гонке за сохранение прописки в элите до последнего тура.

"Лечче" подобрался на расстояние одного очка от "Дженоа", который на выезде сгорел "Сассуоло" (0:5).

В последнем туре Серии А "Лечче" сыграет против "Пармы", а "Дженоа" в родных стенах примет "Верону".

Обзор матча Удинезе – Лечче