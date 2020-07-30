Шахов помог "Лечче" сохранить шансы на выживание в Серии А: видео
Украинский полузащитник Евгений Шахов помог "Лечче" сделать камбэк и победить в сверхважном поединке. Благодаря победе команда украинца будет бороться до последнего тура за жизнь в Серии А.
В рамках 37 тура Серии А "Лечче" украинца Шахова померялась силами с "Удинезе", пишет 24 канал. Украинский хавбек вышел на поле с первых минут.
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Камбэк гостей
На 36-й минуте "Удинезе" открыл счет во встрече благодаря точному удару Самира.
Но еще до перерыва через 4 минуты после пропущенного гола Манкозу с пенальти восстановил преимущество.
Казалось, что матч так и закончится ничьей, но "Лечче" очень хочет сохранить прописку в Серии А, поэтому изо всех сил пошел вперед, что дало свой результат. На 81-й минуте Лападула вырвал для "Лечче" волевую победу.
Итоговый счет встречи – 1:2.
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов результативными действиями не отметился.
Волевая победа "Лечче" над "Удинезе" подарила шанс команде Евгения Шахова остаться в гонке за сохранение прописки в элите до последнего тура.
"Лечче" подобрался на расстояние одного очка от "Дженоа", который на выезде сгорел "Сассуоло" (0:5).
В последнем туре Серии А "Лечче" сыграет против "Пармы", а "Дженоа" в родных стенах примет "Верону".
Обзор матча Удинезе – Лечче