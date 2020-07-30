Український півзахисник Євген Шахов допоміг "Лечче" зробити камбек та перемогти у надважливому поєдинку. Завдяки звитязі команда українця боротиметься до останнього туру за життя в Серії А.

У рамках 37 туру Серії А "Лечче" українця Шахова помірялось силами з "Удінезе", пише 24 канал. Український хавбек вийшов на поле з перших хвилин.

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Камбек гостей

На 36-й хвилині "Удінезе" відкрив рахунок в зустрічі завдяки точному удару Саміра.

Але ще до перерви за 4 хвилин після пропущеного голу Манкозу з пенальті відновив перевагу.

Здавалось, що матч так і закінчиться нічиєю, але "Лечче" дуже хоче зберегти прописку у Серії А, тому з усіх сил пішов вперед, що дало свій результат. На 81-й хвилині Лападула вирвав для "Лечче" вольову перемогу.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:2.

Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов результативними діями не відзначився.

Вольова перемога "Лечче" над Удінезе подарувала шанс команді Євгена Шахова залишитися в гонці за збереження прописки в еліті до останнього туру.

"Лечче" підібрався на відстань одного очка від "Дженоа", який на виїзді згорів Сассуоло (0:5).

У останньому турі Серії А "Лечче" зіграє проти "Парми", а "Дженоа" в рідних стінах прийматиме "Верону".

Огляд матчу Удінезе – Лечче