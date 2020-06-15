Известный украинский гроссмейстер Анна Ушенина стала победителем первого онлайн-турнира Microsoft – LEOGaming Tournament.

Шахматы – один из немногих видов спорта, где соперники могут соревноваться онлайн. Такой козырь теперь – во время всемирного карантина – очень пригодился. Ежедневно в интернете происходят десятки матчей и турниров, в том числе – украинских.

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Так, в этот уик-энд на международной платформе Chess.com произошел сильный женский блиц-турнир Microsoft – LEOGaming Tournament, в котором играли 10 украинских звезд, в том – шахматистки сборной (почти полным составом – кроме сестер Музычук). По регламенту, сначала участницы соревновались в отборочном двухкруговом турнире (каждая с каждой встретились дважды), а затем четверка сильнейших продолжила борьбу по олимпийской системе, сообщает страница Украинские шахматы.

Отбор уверенно выиграла киевлянка Юлия Осьмак. На последующих местах – чемпионка мира-2012 Анна Ушенина (Харьков), чемпионка мира среди юниорок - 2015 Наталья Букса (Львов) и многократная чемпионка Украины по быстрым шахматам и блицу Ольга Бабий (Тернополь). Далее в полуфинале Осьмак и Ушенина одолели Буксу и Бабник соответственно. (Но не без проблем, потому что матчи завершились вничью и пришлось учитывать дополнительные показатели.) В решающем поединке партнерок по сборной Украины Ушенина уверенно переиграла Осьмак – 2:0. А в матче за 3-е место Букса была сильнее Бабник – 1,5:0,5.

Блиц-турнир Microsoft – LEOGaming Tournament



Отбор

Юлия Осьмак (Киев) – 12

Анна Ушенина (Харьков) – 10,5

Наталья Букса (Львов) – 10

Ольга Бабий (Тернополь) – 10

Инна Гапоненко (Херсон) – 10

Наталья Жукова (Одесса) – 10

Мария Бердник (Харьков) – 9,5

Анастасия Рахмангулова (Киев) – 7

Евгения Долуханова (Харьков) – 6,5

Елена Мартинкова (Краматорск) – 4,5



Полуфиналы

Осьмак – Букса – 1:1

Ушенина – Бабник – 1:1

(Осьмак и Ушенина прошли дальше по дополнительным показателям)

Финал

Осьмак – Ушенина – 0:2

Матч за 3-е место

Букса – Бабник – 1,5:0,5

Кто такая Анна Ушенина?

Анна Ушенина (Харьков)

Родилась 30 августа 1985 года. Заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер. Чемпионка мира-2012, чемпионка Европы-2016, чемпионка Украины-2005. В составе сборной Украины – чемпионка Всемирной олимпиады (2006), мира (2013) и Европы (2013), многократный призер этих соревнований. Одна из самых титулованных шахматисток Украины и мира.

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