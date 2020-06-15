Відомий український гросмейстер Анна Ушеніна стала переможцем першого онлайн-турніру Microsoft – LEOGaming Tournament.

Шахи – один з небагатьох видів спорту, де суперники можуть змагатися онлайн. Такий козир тепер – під час всесвітнього карантину – дуже згодився. Щодня в інтеренеті відбувається десятки матчів і турнірів, в тому числі – українських.

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Так, цього вікенду на міжнародній платформі Chess.com відбувся сильний жіночий бліц-турнір Microsoft – LEOGaming Tournament, в якому грали 10 українських зірок, у тому – шахістки національної збірної (майже повним складом – окрім сестер Музичук). За регламентом, спочатку учасниці змагалися у відбірковому двокруговому турнірі (кожна з кожною зустрілися двічі), а потім четвірка найсильніших продовжила боротьбу за олімпійською системою, повідомляє сторінка Українські шахи.

Відбір впевнено виграла киянка Юлія Осьмак. На подальших місцях – чемпіонка світу-2012 Анна Ушеніна (Харків), чемпіонка світу серед юніорок- 2015 Наталя Букса (Львів) і багаторазова чемпіонка України зі швидких шахів і бліцу Ольга Бабій (Тернопіль). Далі у півфіналі Осьмак і Ушеніна здолали Буксу і Бабій відповідно. (Але не без проблем, бо матчі завершилися внічию і довелося враховувати додаткові показники.) У вирішальному поєдинку парнерок по збірній України Ушеніна впевнено переграла Осьмак – 2:0. А в матчі за 3-тє місце Букса була сильнішою за Бабій – 1,5:0,5.

Бліц-турнір Microsoft – LEOGaming Tournament

Відбір Юлія Осьмак (Київ) – 12 Анна Ушеніна (Харків) – 10,5 Наталя Букса (Львів) – 10 Ольга Бабій (Тернопіль) – 10 Інна Гапоненко (Херсон) – 10 Наталія Жукова (Одеса) – 10 Марія Бердник (Харків) – 9,5 Анастасія Рахмангулова (Київ) – 7 Євгенія Долуханова (Харків) – 6,5 Олена Мартинкова (Краматорськ) – 4,5 Півфінали

Осьмак – Букса – 1:1

Ушеніна – Бабій – 1:1

(Осьмак і Ушеніна пройшли далі за додатковими показниками)



Фінал

Осьмак – Ушеніна – 0:2



Матч за 3-тє місце

Букса – Бабій – 1,5:0,5

Хто така Анна Ушеніна?

Анна Ушеніна (Харків)

Народилася 30 серпня 1985 року. Заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер. Чемпіонка світу-2012, чемпіонка Європи-2016, чемпіонка України-2005. У складі збірної України – чемпіонка Всесвітньої олімпіади (2006), світу (2013) і Європи (2013), багаторазова призерка цих змагань. Одна з найтитулованіших шахісток України і світу.

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