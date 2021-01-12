Лідер гонки бомбардирів чемпіонату України іранець Шахаб Захеді незабаром може змінити клубну прописку. Шахаб може перейти з донецького Олімпіка в луганську Зорю.

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов прокоментував інформацію про те, що Шахаб може перейти у Зорю. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Антонов розповів, що Олімпік отримав лист від Зорі про те, що луганський клуб розглядає Шахаба.

Не було нічого конкретного, просто попередили, що вони ведуть переговори,

– сказав Антонов.

Гендиректор Олімпіка підтвердив, що наразі із Зорею тривають переговори щодо трансферу Шахаба. Втім, ніякої конкретики від обох сторін поки немає.

"Можна сказати так, але поки ніхто нічого не озвучував, ніхто нічого не знає. Ні від Зорі немає пропозицій, ні у нас ніхто не питав, скільки він коштує. Тому поки це тільки папери. Вони попередили, що ведуть переговори з Шахабом", – зазначив Антонов

Він підтвердив, що іранець поїде на зимові збори з Олімпіком. Інших офіційних пропозицій по Шахабу Олімпік не отримував.

До уваги. У сезоні-2020/2021 Шахаб провів 12 матчів за Олімпік. У його активі 8 голів та 2 асисти. Контракт Шахаба з Олімпіком чинний до 30 червня 2021 року.