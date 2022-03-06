Даяна Ястремская – Чжан Шуай 6:3, 3:6, 4:6

Ястремская одолела четырех соперниц перед тем, как выйти в финал. В решающем матче ее соперницей была китаянка Чжан Шуай, с которой она встречалась уже дважды, сообщает 24 канал.

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Украинка активно начала игру. В первом сете Даяна завладела преимуществом со счетом 3:2. Ей удалось удержать лидерство и закончить партию со счетом 6:3.

Во втором сете Ястремская сделала брейк в первом же гейме, однако после борьбы не удержала свою подачу, позволив Шуай сравнять счет.

В итоге украинская теннисистка проигрывала 1:4 и отыграть разницу не смогла.

Ястремская была близка к победе в третьем сете. Она вела в счете 4:2, но не удержала преимущество. Шуай выиграла следующие четыре гейма и стала победительницей матча.