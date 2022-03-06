Ястремская: Трибуны меня очень поддержали По словам украинской теннисистки, она до конца не отдает себе отчета, что ей удалось выйти в финал турнира. Ястремская рассказала, что в третьем сете отчаялась на победу в полуфинале, но собралась и дожала соперницу.

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Даяна отметила, что поддержка трибун внушила ей надежду на положительный результат и не дала опустить руки.

Когда в третьем сете я потеряла три матчбола на своей подаче и в итоге проиграла гейм, то очень разозлилась. Я подумала: "Я все. Это поражение, потому что у меня больше нет сил". Потом трибуны меня очень поддержали, и я почувствовала, что могу это сделать! Публика мне здесь очень помогает. Благодаря вам я все еще здесь побеждаю,

– рассказала Ястремская. Также украинская теннисистка отметила поддержку в соцсетях. Ястремская не ожидала такой мощной поддержки со всего мира и поблагодарила всех.

"Когда я разместила в инстаграмме фотографии, на которых я покидаю свой дом, то получила много сообщений от французов и людей со всего мира, и когда я приехала сюда, я не ожидала, что получу такую ​​большую поддержку. Спасибо вам всем!", – сказала украинка. Обратите внимание! В финале турнира WTA во французском Лионе Даяна Ястремская сыграет против китаянки Шуай Чжан. Решающий матч за трофей состоится 6 марта.

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