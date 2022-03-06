Даяна Ястремська – Чжан Шуай 6:3, 3:6, 4:6

Ястремська здолала чотирьох суперниць перед тим, як вийти у фінал. У вирішальному матчі її суперницею була китаянка Чжан Шуай, з якою вона зустрічалася вже двічі, повідомляє 24 канал.

До речі Завдяки вам я все ще тут перемагаю, – Ястремська про вихід у фінал турніру у Ліоні

Українка активно розпочала гру. У першому сеті Даяна заволоділа перевагою за рахунку 3:2. Їй вдалося втримати лідерство і закінчити партію з рахунком 6:3.

У другому сеті Ястремська зробила брейк у першому ж геймі, проте після боротьби не втримала власну подачу, дозволивши Шуай зрівняти рахунок.

У підсумку українська тенісистка програвала 1:4 і відіграти різницю не змогла.

Ястремська була близькою до перемоги у третьому сеті. Вона вела в рахунку 4:2, але не втримала перевагу. Шуай виграла наступні чотири гейми та стала переможницею матчу.

До речі. Ястремська змагалася у Ліоні завдяки wild card, який надали організатори турніру. Перед цим вона евакуювалася з України у момент початку повномасштабного вторгнення Росії.