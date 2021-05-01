Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2
Голы: Агуэро, 57, Ферран Торрес, 59
К слову Возвращение Фонсеки: Шахтер рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера
Гости отложили решение вопроса о победителе ко второму тайму. Открыл счет в поединке Агуэро, забив впервые с середины марта. А уже через две минуты Ферран Торрес максимально усложнил задачу для соперника.
Видео гола Агуэро
Видео гола Торреса
Защитник "горожан" Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 67 минуте вместо Фернандиньо. Интересно, что игрок занял место в центре поля.