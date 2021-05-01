Крістал Пелас – Манчестер Сіті 0:2
Голи: Агуеро, 57, Ферран Торрес, 59
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Гості відклали вирішення питання про переможця до другого тайму. Відкрив рахунок у поєдинку Агуеро, забивши вперше з середини березня. А вже через дві хвилини Ферран Торрес максимально ускладнив завдання для суперника.
Відео голу Агуеро
Відео голу Торреса
Захисник "містян" Олександр Зінченко почав матч з лави запасних. Українець вийшов на заміну на 67 хвилині замість Фернандіньо. Цікаво, що гравець зайняв місце в центрі поля.