Крістал Пелас – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Агуеро, 57, Ферран Торрес, 59

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Гості відклали вирішення питання про переможця до другого тайму. Відкрив рахунок у поєдинку Агуеро, забивши вперше з середини березня. А вже через дві хвилини Ферран Торрес максимально ускладнив завдання для суперника.

Відео голу Агуеро

Відео голу Торреса

Захисник "містян" Олександр Зінченко почав матч з лави запасних. Українець вийшов на заміну на 67 хвилині замість Фернандіньо. Цікаво, що гравець зайняв місце в центрі поля. 