Шаг вперед, никогда в сторону, – официальный проморолик боя Джошуа – Усик
18 августа 2021 , 12:23Читати новину українською
Источник:инстаграм Джошуа
Непобедимый Александр Усик встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Перед поединком боксеров появился эффектный проморолик.
Официальный проморолик боя
Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Александром Усиком.
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Энтони Джошуа в своем инстаграме опубликовал видео и добавил текст: "Шаг вперед, никогда в сторону".
- Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Британец проведет вторую защиту своих титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года в бою с Энди Руисом.
- Для Усика это будет только третий бой в тяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору.