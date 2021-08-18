Шаг вперед, никогда в сторону, – официальный проморолик боя Джошуа – Усик

18 августа 2021 , 12:23
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Джошуа

Непобедимый Александр Усик встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Перед поединком боксеров появился эффектный проморолик.

Официальный проморолик боя

Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Это интересно Легендарный Хэй оценил шансы Усика в бою против Джошуа

Энтони Джошуа в своем инстаграме опубликовал видео и добавил текст: "Шаг вперед, никогда в сторону".

  • Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
  • Британец проведет вторую защиту своих титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года в бою с Энди Руисом.
  • Для Усика это будет только третий бой в тяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору.
Автор: Михайло Гема