Шаг вперед, никогда в сторону, – официальный проморолик боя Джошуа – Усик

Непобедимый Александр Усик встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Перед поединком боксеров появился эффектный проморолик.

Официальный проморолик боя

Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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Энтони Джошуа в своем инстаграме опубликовал видео и добавил текст: "Шаг вперед, никогда в сторону".