Травма украинца в Европе

Артем Шабанов получил травму в 24 туре польской Экстраклясы против Леха (Познань). Матч завершился нулевой ничьей.

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Во время углового партнер по команде, центрбек Легии Матеуш Вьетеска, приземлился на левую ногу украинцу. После встречи главный тренер Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: "У Шабанова травма лодыжки".

17 февраля 2021 года игрок Динамо подписал арендное соглашение с поляками, которое рассчитано до конца этого сезона (30 июня 2021 года).

В футболке польского клуба успел сыграть 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После медицинского обследования повреждение оказалось серьезнее, чем ожидалось. Сам футболист в своем инстаграме сообщил, что больше не выйдет на футбольное поле в этом сезоне. Ориентировочный срок восстановления будет составлять 4-6 недель.

Сезон завершен,

– коротко написал центрбек.