Травма українця у Європі

Артем Шабанов отримав травму у 24 турі польської Екстракляси проти Леха (Познань). Матч завершився нульовою нічиєю.

До теми Приземлилися на ногу: футболіст Динамо отримав серйозну травму в європейському чемпіонаті

Під час кутового партнер по команді, центрбек Легії Матеуш В'єтеска, приземлився на ліву ногу українцю. Після зустрічі головний тренер Чеслав Міхневич прокоментував ушкодження: "У Шабанова травма щиколотки".

17 лютого 2021 року гравець Динамо підписав орендну угоду з поляками, яка розрахована до кінця цього сезону (30 червня 2021 року).

У футболці польського клубу встиг зіграти 10 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Після медичного обстеження пошкодження виявилось серйознішим, ніж очікувалось. Сам футболіст у своєму інстаграмі повідомив, що більше не вийде на футбольне поле у цьому сезоні. Орієнтовний термін відновлення складатиме 4-6 тижнів.

Сезон завершено,

– коротко написав центрбек.