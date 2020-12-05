У матчі чемпіонату Іспанії в суботу, 5 грудня, між Севільєю та Реалом, все в матчі вирішив єдиний гол. Його записали на воротаря господарів Боно.

Севілья – Реал 0:1

Гол: Боно, 55 (авт)

Цей матч Реал проводив після поразки донецькому Шахтарю в Лізі чемпіонів. Ситуація в групі зараз така, що Реал взагалі може залишитися без єврокубків, посівши четверте місце в групі.

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Окрім того, була ймовірність, зо в цьому матчі за Реал може вийти Андрій Лунін. Адже Тібо Куртуа отримав ушкодження і не тренувався. Та українець знову опинився на лаві запасних, а Куртуа вийшов у старті.

Все в матчі вирішив єдиний гол на 55-й хвилині. Після прострілу Менді Вінісіус зумів вибігти за спин захисників та в падінні "підрізати" м'яч. У ворота той не летів. Але ворота Севільї Боно невдало вийшов на перехоплення, і від нього м'яч таки закотився у ворота. Спочатку гол записали на Вінісіуса, але згодом таки переписали на голкіпера.

Хоча ще до цього Боно міг стати співавтором голу у власні ворота, коли невдало намагався піймати м'яч після удару Бензема. Він просто не зумів впіймати його, і той ковзнув йому поміж рук. Але скористатися таким подарунком гравець реалу не встиг, махнувши ногою повз м'яч.

Ця перемога дозволила Реалу підійнятися на третє місце. Та відірватися від Севільї, яка залишилася на п'ятій сходинці.