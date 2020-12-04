Выберется ли Реал из кризиса и победит ли Севилью в матче Ла Лиги: прогноз букмекеров
В субботу, 5 декабря, Реал на выезде сыграет против Севильи в рамках 12-го тура Ла Лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.
Севилья – Реал: перед матчем
Команды 165 раз встречались на одном поле. Здесь существенное преимущество на стороне Реала – 89 побед против 48 в Севилье. Что касается разницы мячей, то здесь тоже подопечные Зинедина Зидана явно опережают своего конкурента. Мадридцы 358 раз поражали ворота Севильи, а вот соперник делал это значительно меньше – 225, пишет 24 канал.
Интересно Дебют Лунина не за горами: Куртуа после позорных ошибок не тренируется с Реалом
Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за топ-3 лучших клубов Испании. К матчу они подошли вплотную друг к другу в турнирной таблице Ла Лиги. Реал получил 17 очков, которые позволили ему занять 4 место.
Хозяева поединка же располагаются сразу за спиной "королевского клуба" – 5 строчка и 16 очков. Правда, в Севилье на один сыгранный матч меньше.
В прошлом туре клуб из Мадрида позорно уступил Алавесу 1:2. В Лиге чемпионов на них ждало очередное фиаско. Донецкий Шахтер второй раз подряд поставил на колени испанцев – 2:0 в пользу дончан. Подопечные Хулена Лопетеги одержали сложную победу над Уэской 0:1.
Этот матч был одним из решающих для наставника "сливочных" Зинедина Зидана. Боссы Реала недовольны выступлениями команды под руководством французского специалиста. Поэтому поединок против Боруссии М в заключительной встрече группы Лиги чемпионов станет для тренера решающим.
Прогноз на матч дает Marathonbet
Букмекеры колеблются, кто точно сможет одержать победу в этом центральном матче тура Ла Лиги. Чуточку большее предпочтение они отдают хозяевам встречи. Мудрено. У Реала сейчас совсем не клеится игра, что в чемпионате, что в еврокубках. На победу Севильи стоит коэффициент 2,65. А вот на то, что мадридцы начнут выбираться из кризиса и одержат победу – 2,82. Ничья в этой встрече – 3,70.
Итак, эксперты склоняются к тому, что какая-то из команд точно победит.
Успех хозяев со счетом 2:1 оценен в 9,20. А вот идентичный результат, но уже в пользу "сливочных" – 9,50.
На то, что обе команды забьют, но ближе к победе будет Севилья – 4,45. На аналогичный показатель, но то, что успех будут праздновать игроки команды из Мадрида – 4,75.
Первыми счет во встрече скорее всего откроют подопечные Лопетеги – 1,98. а вот в первый результативный удар в исполнении Реала – 2,05.
Если перейти к тому, кто же запишет свою фамилию в протокол встречи. То здесь в составе хозяев специалисты отдают предпочтение Лукасу Окампосу. На его результативный удар стоит коэффициент 2,30. А вот в команде гостей аналогичный коэффициент стоит на гол Карима Бензема.
Поделиться новостью
-
Букмекерский тотализатор: правила игры и уникальное предложение от Marathonbetсегодня , 15:45
-
Ногами в прыжке в грудь арбитру: футбольный матч в Узбекистане закончился побоищем – видео1 декабря , 17:11
-
Джойс сенсационно поставил на колени Дюбуа и стал претендентом на бой с Усиком: видео29 ноября , 09:10