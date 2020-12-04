У суботу, 5 грудня, Реал на виїзді зіграє проти Севільї у рамках 12-го туру Ла Ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Севілья – Реал: перед матчем

Команди 165 разів зустрічались на одному полі. Тут істотна перевага на стороні Реала – 89 перемог проти 48 у Севільї. Щодо різниці м'ячів, то тут теж підопічні Зінедіна Зідана явно випереджають свого конкурента. Мадридці 358 разі вражали ворота Севільї, а от суперник робив це значно менше – 225, пише 24 канал.

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Команди є прямими конкурентами у боротьбі за топ-3 найкращих клубів Іспанії. До матчу вони підійшли впритул один до одного у турнірній таблиці Ла Ліги. Реал здобув 17 очок, які дозволили йому посісти 4 місце.

Господарі поєдинку ж розташовуються відразу за спиною "королівського клубу" – 5 сходинка та 16 очок. Щоправда, у Севільї на один зіграний матч менше.

У минулому турі клуб з Мадрида ганебно поступився Алавесу 1:2. У Лізі чемпіонів на них чекало чергове фіаско. Донецький Шахтар вдруге поспіль поставив на коліна іспанців – 2:0 на користь донеччан. Підопічні Хулена Лопетегі здобули складну перемогу над Уескою 0:1.

Цей матч був одним із вирішальним для наставника "вершкових" Зінедіна Зідана. Боси Реала незадоволені виступами команди під керівництвом французького фахівця. Тому поєдинок проти Боруссії М у заключній зустрічі групи Ліги чемпіонів стане для тренера вирішальним.

Матч 12-го туру Ла Ліги Севілья – Реал відбудеться у суботу, 5 грудня о 17:15.

Який прогноз на матч дає Marathonbet

Букмекери вагаються, хто точно зможе здобути перемогу у цьому центральному матчі туру Ла Ліги. Трішки більшу перевагу вони віддають господарям зустрічі. Не дивно. У Реала зараз зовсім не клеїться гра, що у чемпіонаті, що у єврокубках. На звитягу Севільї стоїть коефіцієнт 2,65. А от на те, що мадридці таки почнуть вибиратись з кризи та здобудуть перемогу – 2,82. Нічия у цій зустрічі – 3,70.

Отже, експерти схиляються до того, що якась з команд точно переможе.

Важливо! У букмекерській компанії Marathonbet на матч Севілья – Реал діє нульова маржа.

Успіх господарів із рахунком 2:1 оцінений у 9,20. А от ідентичний результат, але вже на користь "вершкових" – 9,50.

На те, що обидві команди заб'ють, але ближчою до перемоги буде Севілья – 4,45. На аналогічний показник, але те, що успіх святкуватимуть гравці команди з Мадрида – 4,75.

Першими рахунок у зустрічі швидше за все відкриють підопічні Лопетегі – 1,98. А от у перший результативний удар у виконанні Реала – 2,05.

Якщо перейти до того, хто ж запише своє прізвище у протокол зустрічі. То тут у складі господарів спеціалісти віддають перевагу Лукасу Окампосу. На його результативний удар стоїть коефіцієнт 2,30. А от у команді гостей аналогічний коефіцієнт стоїть на гол Каріма Бензема.