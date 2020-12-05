В субботу, 5 декабря, Севилья на своем поле будет принимать Реал в матче чемпионата Испании. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч чемпионата Испании между Севильей и Реалом начнется в 17:15. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Севилья-Реал

Трансляция матча Севилья-Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем

Сейчас Реал идет четвертым в турнирной таблице Ла Лиги с 17 баллами, а Севилья – сразу за мадридцами с 16 очками. При этом по потерянным матчам команда Хулена Лопетеги даже опережает мадридский клуб – Севилья провела на один матч меньше.

Интриги добавляет тот факт, что Реал сейчас попал в настоящий кризис, и разговоры о возможной отставке Зинедина Зидана выглядят все более правдоподобными. В последних трех турах Ла Лиги Реал набрал лишь одно очко: ничья с Вильярреалом и поражения от Валенсии и Алавеса.

В Лиге чемпионов второе поражение от Шахтера поставило под угрозу выход "сливочных" в плей-офф. Поражение от Боруссии Менхенгладбах может вообще оставить Реал без еврокубковой весны, а Зидана, с максимальной долей вероятности, без поста главного тренера.