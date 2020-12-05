У суботу, 5 грудня, Севілья на власному полі прийматиме Реал у матчі чемпіонату Іспанії. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч чемпіонату Іспанії між Севільєю і Реалом розпочнеться о 17:15. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Севілья – Реал

Трансляція матчу Севілья – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

Зараз Реал йде четвертим в турнірній таблиці Ла Ліги з 17 балами, а Севілья – відразу за мадридцями з 16 очками. При цьому за втраченими матчами команда Хулена Лопетегі навіть випереджає мадридський клуб – Севілья провела на один матч менше.

Інтриги додає той факт, що Реал зараз потрапив в справжню кризу, і розмови про можливу відставку Зінедіна Зідана виглядають все більш правдоподібними. В останніх трьох турах Ла Ліги Реал набрав лише одне очко: нічия з Вільярреалом і поразки від Валенсії та Алавеса.

У Лізі чемпіонів друга поразка від Шахтаря поставила під загрозу вихід "вершкових" у плей-офф. Поразка від Боруссії Менхенгладбах може взагалі залишити Реал без єврокубкової весни, а Зідана, з максимальною часткою ймовірності, без посади головного тренера.