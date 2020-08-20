В пятницу, 21 августа, "Севилья" сыграет с "Интером" в финальном матче Лиги Европы сезона 2019/20. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Правами на трансляцию матчей Лиги Европы в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Севилья" – "Интер".

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Начало трансляции матча "Севилья" – "Интер" в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Севилья" – "Интер" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Севилья" – "Интер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.