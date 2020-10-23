В субботу, 24 октября, испанская "Севилья" будет принимать "Эйбар" в рамках чемпионата страны. Каковы шансы каждой из команд одержать победу – в прогнозе букмекеров на эту игру.

Новый сезон испанской Ла Лиги подарил болельщикам неожиданных лидеров турнирной таблицы. При этом идут они довольно плотно, а среди них нет ни мадридского "Реала", ни "Барселоны", ни "Атлетико".

К теме: Кто победит в матче "Барселона" – "Реал": прогноз букмекеров на "Эль-Класико"

"Севилья" тоже не среди лидеров. Но может там оказаться. Команда имеет семь очков после четырех сыгранных матчей. У "Реал Сосьедада" и "Вильярреала", которые и делят два первых места – по 11 очков. А еще четыре команды после них имеют по 10 очков. Поэтому победа над "Эйбаром" позволит андалусийцам приблизиться вплотную к лидерам.

Но "Эйбар" тоже не планирует просто так сдаваться. Команда крайне неудачно начала чемпионат – после стартовой ничьи последовали три подряд поражения. Однако далее удалось обыграть "Вальядолид" и набрать очки в матче против "Осасуны".

Матч "Севилья" – "Эйбар" состоится в субботу, 24 октября. Начало матча в 19: 30.

Однако в этом матче "Севилья" является фаворитом. Шанс победы хозяев "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в букмекерской конторе Marathonbet оценили коэффициентом 1,52. При этом что на этот матч в Marathonbet поставили нулевую маржу. Это значит, что букмекер дал наиболее возможные коэффициенты на один из итогов матча. Что касается остальных итогов матча, то победа "Эйбара" – аж 8,20. Ничья – 4,50.

Эксперты не ожидают большого количества голов – "тотал голов матча 2,5" – аж 2,13. Зато "тотал голов матча меньше 2,5" – 1,87.