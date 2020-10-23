У суботу, 24 жовтня, іспанська "Севілья" прийматиме "Ейбар" в рамках чемпіонату країни. Які шанси кожної з команд здобути перемогу – в прогнозі букмекерів на цю гру.

Новий сезон іспанської Ла Ліги подарував вболівальникам неочікуваних лідерів турнірної таблиці. При цьому йдуть вони доволі щільно, а серед них немає ні мадридського "Реалу", ні "Барселони", ні "Атлетіко".

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"Севілья" теж не серед лідерів. Але може там опинитися. Команда має сім очок після чотирьох зіграних матчів. У "Реал Сосьєдада" та "Вільярреалу", які і ділять два перші місця – по 11 очок. А ще чотири команди після них мають по 10 очок. Тож перемога над "Ейбаром" дозволить андалусійцям наблизитися впритул до лідерів.

Та "Ейбар" теж не планує просто так здаватися. Команда вкрай невдало розпочала чемпіонат – після стартової нічиї послідували три поспіль поразки. Однак далі вдалося обіграти "Вальядолід" та набрати очки в матчі проти "Осасуни".

Матч "Севілья" – "Ейбар" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок матчу о 19:30.

Однак у цьому матчі "Севілья" є фаворитом. Шанс перемоги господарів "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" в букмекерській конторі Marathonbet оцінили коефіцієнтом 1,52. При цьому що на цей матч в Marathonbet поставили нульову маржу. Це означає, що букмекер дав найбільш можливі коефіцієнти на один з підсумків матчу. Щодо інших підсумків матчу, то перемога "Ейбару" – аж 8,20. Нічия – 4,50.

Експерти не очікують великої кількості голів – "тотал голів матчу 2,5" – аж 2,13. Натомість "тотал голів матчу менше 2,5" – 1,87.