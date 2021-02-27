Севилья и каталонская Барселона проведут уже второй матч за один месяц. В субботу, 27 февраля, команды встретятся в рамках 25 тура чемпионата Испании. Прогноз букмекеров на матч Ла Лиги читайте далее в материале.

Барселона после тяжелого старта сезона постепенно начала набирать обороты и существенно сократила отставание до лидера Ла Лиги – Атлетико Мадрид. Чтобы бороться за золотые медали, каталонцам следует побеждать Севилью.

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Андалузский клуб отстает от Барселоны всего на 2 очка и имеет игру в запасе. Севилья набрала хороший ход, выиграв 5 подряд матчей в Ла Лиге. Победа над Барселоной позволит севильцам выйти на третье место.

Севилья – Барселона прогноз Favbet

Барселона и Севилья недавно встретились в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Поединок на поле Севильи завершился поражением Барселоны со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже 3 марта.

Несмотря на поражение в предыдущей игре фаворитом очередного противостояния является Барселона. Победу команды Рональда Кумана в основное время оценивают коэффициентом 2,27. В то же время победу Севилье, которая не проигрывает Барселоне три матча подряд, оценивают коэффициентом 3,25. Ничья в матче – коэффициент 3,50.

В последних трех очных матчах команды не были щедры на голы. В среднем менее 1,5 гола за поединок. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на тотал меньше 1,5. Такой итог оценен коэффициентом 4,35.

Также можно сделать ставку на то, какой футболист отметится голом. По мнению букмекеров, больше всего шансов у Лионеля Месси. Его гол в ворота Севильи оценен коэффициентом 1,75. В то же время в составе Севильи эксперты выделяют Юссефа Эн-Несири. Гол игрока севильского клуба оценен коэффициентом 2,40.

Поединок Севилья – Барселона состоится в субботу, 27 февраля. Начало в 17:15.