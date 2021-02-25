В среду, 25 февраля, Барселона на своем поле принимала Эльче в рамках перенесенного 1 тура Ла Лиги. Каталонцы без проблем одержали победу.

Барселона – Эльче 3:0

Голы: Месси, 48, 68, Альба, 73

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Барселона была фаворитом этого противостояния, но первый опасный удар в матче создали гости. Прострел в штрафную не сумел остановить ни один из защитников каталонцев, но удар Бойе был значительно выше ворот.

Месси отдал передачу на Тринкау, который взял игру на себя и протянул мяч в штрафную соперника. Однако голкипер продемонстрировал чудеса мастерства на линии и парировал удар в упор.

Голевой тайм

Первая половина матча завершилась с нулевым счетом. После перерыва хозяевам удался быстрый гол. Месси обыграл Бретвейта, вышел сам на сам с голкипером и не промахнулся с убойной позиции – 1:0.

Следующего гола пришлось ждать ровно 20 минут. Де Йонг на грани штрафной отдал на Месси, который подключился к атаке. Лео спокойно поиздевался над защитниками и легко удвоил преимущество, собрав на себе четырех опекунов – 2:0.

Уже через пять минут футболисты Барселоны увеличили преимущество. Месси отдал элегантную передачу на Бретвейта, тот головой сбросил во вратарскую на Альбу, который подтянулся из защиты в атаку. Испанец вплотную в падении прошил сетку ворот – 3:0.

В итоге – 3:0 – разгромная победа Барселоны. Благодаря победе каталонцам удалось приблизиться к Реалу, который идет вторым – 50 очков. Между командами только два пункта разницы. Эльче же не может выбраться из низов таблицы – 19 место среди 20 клубов и только 21 очко.

Барселона – Эльче видеообзор