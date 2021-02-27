Севілья та каталонська Барселона проведуть уже другий матч за один місяць. У суботу, 27 лютого, команди зустрінуться у рамках 25 туру чемпіонату Іспанії. Прогноз букмекерів на матч Ла Ліги читайте далі у матеріалі.

Барселона після важкого старту сезону поступово почала набирати обертів та суттєво скоротила відставання до лідера Ла Ліги – Атлетіко Мадрид. Щоб боротися за золоті медалі, каталонцям слід перемагати Севілью.

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Андалузький клуб відстає від Барселони всього на 2 очки і має гру в запасі. Севілья набрала хороший хід, вигравши 5 поспіль матчів у Ла Лізі. Перемога над Барселоною дозволить севільцям вийти на третє місце.

Севілья – Барселона: прогноз Favbet

Барселона та Севілья нещодавно зустрілися у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії. Поєдинок на полі Севільї завершився поразкою Барселони з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже 3 березня.

Попри поразку у попередній грі фаворитом чергового протистояння є Барселона. Перемогу команді Рональда Кумана в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,27. Водночас звитягу Севільї, яка не програє Барселоні три матчі поспіль, оцінюють коефіцієнтом 3,25. Нічия у матчі – коефіцієнт 3,50.

В останніх трьох очних матчах команди не були щедрі на голи. У середньому менше 1,5 гола за поєдинок. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал менше 1,5. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 4,35.

Також можна зробити ставку на те, який футболіст відзначиться голом. На думку букмекерів, найбільше шансів у Ліонеля Мессі. Його гол у ворота Севільї оцінений коефіцієнтом 1,75. Водночас у складі Севільї експерти виділяють Юссефа Ен-Несірі. Гол гравця севільського клубу оцінений коефіцієнтом 2,40.

Поєдинок Севілья – Барселона відбудеться у суботу, 27 лютого. Початок о 17:15.