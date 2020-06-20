"Севилья" в центральном матче 30 тура чемпионата Испании отобрала очки у "Барселоны". Поединок 19 июня завершился сухой ничьей.

Севилья – Барселона 0:0

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За последние 10 очных матчей "Севилья" и "Барселона" забивали минимум 4 гола, пишет 24 канал. Но на этот раз клубы не порадовали телезрителей мячами.

Ход противостояния

Первый момент в матче имели хозяева Рамон Санчес Писхуан. Кунде оказался на краю штрафной во время стандартного положения.

Мяч удачно отскочил к центрбэку и тот направлял его в правый от тер Штегена угол. Мяч пролетел у стойки.

"Барселоне", которая контролировала мяч, не удавалось создать момент из игры. Поэтому каталонцы решили взять "Севилью" стандартами.

"Сине-гранатовые" заработали опасный стандарт перед штрафной "Севильи": Месси попал в девятку ворот, но Кунде героически головой выбил мяч и спас команду.

Из-за пределов пробить Вацлика пытался Ракитич, но не попал в ворота.

Из-за высокого градуса игры Лео Месси решил выяснить отношения с Диего Карлосом. Месси толкнул игрока "Севильи", но за свой грубый поступок даже не получил горчичник.

"Севилья" во втором тайме ответила острым моментом у Окампоса. Хозяева быстро разыграли штрафной на правом фланге и Окампос с острого угла расстреливал тер Штегена.

Немецкий голкипер совершил сумасшедший сэйв, чем доказал, что достоин претендовать на новый контракт в "Барселоне".

Еще один момент на ворота пришел с левого фланга атаки "Севильи". Семеду не удержал Эль-Хаддад, который мощно пробил. Тер Штеген снова выручил партнеров.

У "Барселоны" свою возможность упустил Суарес. Уругваец, который восстановился после травмы, удачно отклеился от защитников и замыкал прострел с левого фланга. И мяч после удара "Луисито" пролетел выше ворот.

Севилья – Барселона видеообзор матча

Благодаря потере очков "Барселоны" мадридский "Реал" уже в следующем матче может сравниться с каталонцами по набранным баллам. "Барселона" опережает "сливочных" на 3 очка, но те имеют игру в запасе.

Турнирная таблица Ла Лиги