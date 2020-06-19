18 июня "Реал" померился силами с "Валенсией" в рамках 29 тура Ла Лиги. Мадридцы уверенно победили соперника.

Реал – Валенсия 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

Удаление: Ли Канг Ин, 89 (Валенсия)

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В поединке 28 тура мадридский "Реал" встречался с "Эйбаром". Хозяева поединка уже на 4-й минуте встречи открыли счет. Голом отметился Кроос. Результативные удары защитников Рамоса и Марсело принесли мадридцам уверенную победу – 3:1.

"Валенсия" в прошлом туре померялась силами с "Леванте". Единственным голом хозяев поединка отличился Мачадо. Казалось, что этот результативный удар станет последним во встрече, но гости думала иначе. На 90+8 минуте удачно реализовал пенальти футболист "Леванте". В итоге ничья – 1:1.

Безголевое начало

С первых секунд встречи "Реал" взял мяч под свой контроль. На 6-й минуте встречи острый момент у ворот Куртуа создали футболисты "Валенсии" – защите удачно разрядил опасность.

Мощным ударом отметился с линии штрафной немец Кроос – в руки голкиперу. Сразу в быструю контратаку вышли футболисты "Валенсии", голкипер мадридцев вышел из ворот в стиле Нойера и спас команду.

Настоящий пожар был у ворот гостей матча, Азар пробил с 10 метров от ворот – Силлессен спас свои владения.

На 12-й минуте штанга спасла ворота Куртуа, футболист гостей ворвался в штрафную хозяев поля и мощно пробил – Куртуа был уже вне игры, только рамка ворот не позволила выйти вперед "Валенсии".

Сместившись с фланга Азар нанес сильный удар – нидерландский голкипер поймал мяч в руки.

Благодаря быстрым контратакам "Валенсии" все-таки удалось выйти вперед в счете. Отличился Родриго, но не долго гости радовались забитому голу. Главный арбитр встречи обратился за помощью к ВАР, просмотрев повтор момента, судья отменил взятие ворот.

Высокий прессинг применял "Реал". Поэтому гости выходили из собственной части поля только в быстрые контратаки.

Супермомент от хозяев. Карвахаль сам прошел мимо нескольких соперников и нанес удар – Силлесен снова на высоте.

Активно концовку первого тайма провел "Реал". Но 100-процентных моментов мадридцам не удалось создать.

Мощный удар с 30-метров наносил футболист "Валенсии" Кондогбия – Куртуа в сногсшибательном прыжке спас ворота.

Ни одной из команд не удалось открыть счет на табло в первой части игры.

Тотальное доминирование "Реала"

Второй тайм начался с атак мадридского клуба. Первый опасный удар команды нанесли через десять минут после свистка арбитра на второй тайм. С 20-метрового расстояния мощный удар наносил Вальверде – голкипер "Валенсии" спокойно поймал мяч в руки.

На 61-й минуте встречи мадридцам удалось выйти вперед в поединке. Азару в падении удалось отдать передачу на Бензему, то не раздумывая нанес удар пределах штрафной и открыл счет матча – 1:0.

Забитый гол обострил игру мадридцев. Опасные удары в свой актив добавили Модрич и Азар.

На 74-й минуте "Реал" удвоил счет. Мэнди продавил на фланге соперника и отдал острую передачу на Асенсио, испанец пробил слета и увеличил преимущество мадридцев в матче – 2:0.

После второго гола совсем посыпались гости. Асенсио не слишком удачно отдал передачу на Бензему, но французу удалось обработать мяч и забить сумасшедший гол в девятку – 3:0.

В конце матча "Валенсия" осталась еще и в меньшинстве. Сначала в центре поля Ли Канг Ин трижды подряд ударил по ногам Рамоса – прямая красная карточка. А через несколько секунд травмировался Коклен, замен у гостей уже не было, поэтому "Валенсия" осталась в вдевятером.

Итоговый счет встречи – 3:0.

"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" в турнирной таблице, отставая от первого места всего лишь на два пункта.

"Валенсия" же осталась на восьмой строчке таблицы, в их активе 43 очка.

Обзор матча "Реал" – "Валенсия"

Турнирная таблица Ла Лиги