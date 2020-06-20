"Севілья" у центральному матчі 30 туру чемпіонату Іспанії відібрала очки у "Барселони". Поєдинок 19 червня завершився сухою нічиєю.

Севілья – Барселона 0:0

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За останні 10 очних матчів "Севілья" та "Барселона" забивали мінімум 4 голи, пише 24 канал. Та цього разу клуби не потішили телеглядачів м'ячами.

Хід протистояння

Перший момент у матчі мали господарі Рамон Санчес Пісхуана. Кунде опинився на краю штрафного під час стандартного положення.

М'яч вдало відскочив до центрбека і той спрямовував його у правий від тер Штегена кут. М'яч пролетів біля стійки.

"Барселона", яка контролювала м'яч, не вдавалося створити момент з гри. Тому каталонці вирішили взяти "Севілью" стандартами.

"Синьо-гранатові" заробили небезпечний стандарт перед штрафним "Севільї": Мессі вицілив дев'ятку воріт, але Кунде героїчно головою вибив м'яч та врятував команду.

З-за меж пробити Вацлика намагався Ракітіч, але не поцілив у ворота.

Через високий градус гри Лео Мессі вирішив з'ясувати стосунки з Дієго Карлосом. Мессі штовхнув гравця "Севільї", але за свій грубий вчинок навіть не отримав гірчичник.

"Севілья" у другому таймі відповіла гострим моментом в Окампоса. Господарі швидко розіграли штрафний на правому фланзі й Окампос з гострого кута розстрілював тер Штегена.

Німецький голкіпер здійснив божевільний сейв, чим довів, що гідний претендувати на новий контракт у "Барселоні".

Ще один момент на ворота прийшов з лівого флангу атаки "Севільї". Семеду не втримав Ель-Хаддаді, який потужно пробив. Тер Штеген знову виручив партнерів.

У "Барселони" свою нагоду змарнував Суарес. Уругваєць, який відновився від травми, вдало відклеївся від оборонців та замикав простріл з лівого флангу. Та м'яч після удару "Луїсіто" пролетів вище воріт.

Севілья – Барселона відеоогляд матчу

Завдяки втраті очок "Барселони" мадридський "Реал" уже в наступному матчі може зрівнятися з каталонцями за набраними балами. "Барселона" випереджає "вершкових" на 3 очки, але ті мають гру в запасі.

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