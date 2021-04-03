Лидер Ла Лиги мадридский Атлетико на пути к потенциальному чемпионства пройдет испытания Севильей. Команды встретятся 4 апреля в рамках 29 тура Ла Лиги.

Все команды Ла Лиги сыграли 28 туров. По их итогам Атлетико лидирует и опережает Барселону на 4 очка. Еще 6 очков "матрасники" выигрывают у Реала.

Смотрите также Нападающий Атлетико потерял сознание прямо на тренировке: видео

Каждая осечка Атлетико идет на пользу что Барселоне, что Реала. Перед командой Диего Симеоне стоит непростая задача в виде Севилье.

Хотя у севильцев ощутимый спад, однако подопечные Лопетеги попытаются помешать гостям из Мадрида взять 3 очка.

В пользу Севильи говорит то, что команда комфортно чувствует себя на 4 строчке. В борьбу за чемпионство севильцы вряд ли вмешаются, а ближайшие преследователи проигрывают ребятам Лопетеги до 10 очков.

Севилья – Атлетико прогноз Favbet

Букмекеры считают, что у Севилье и Атлетико почти равные шансы на победу. Победу хозяев поля оценивают коэффициентом 2,85. В то же время на победу Атлетико коэффициент 2,83. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,05.

Что интересно, на двойной шанс Севильи и Атлетико в Favbet дают идентичный коэффициент 1,42.

Только один из 5 предыдущих матчей между командами завершился победой. В начале 2021 Атлетико отпраздновал домашнюю победу (2:0). Другие 4 поединка завершались ничьей. Против Севильи говорит серия из трех домашних матчей без побед над "матрасников".

Также в противостоянии Севильи с Атлетико прослеживается результативность. Команды забивают минимум два гола за игру. Коэффициент 1,96 на тотал больше 2. Можно попробовать рискнуть и сделать ставку на тотал больше 2.5, который оценен коэффициентом 2,61.

Поединок интересен встречей одним из лучших нападающих Ла Лиги – Луисом Суаресом с Атлетико и Юссефом Эн-Несири из Севильи. Форвард Атлетико забил 19 голов, что на 4 больше, чем Эн-Несири.

Букмекеры оценивают гол Суареса в ворота Севильи коэффициентом 2,20. В то же время на результативный удар Эн-Несири коэффициент 2,70.

Поединок Севилья – Атлетико начнется в 22:00.