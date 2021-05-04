Севилья – Атлетик 0:1

Гол: Уильямс, 90

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Уже на 8 минуте хозяева поля могли выходить вперед: Сусо классно прострелил на дальнюю штангу, но Окампос пробил над воротами. Еще один момент у ворот гостей не смог реализовать Ракитич. Хорват из пределов штрафной пробил слету, однако не попал в дальний угол.

На 23 минуте уже вратарь Бильбао Симон вынужден был спасать партнеров. Акунья сделал кросс с левого фланга в штрафную: Эн-Несири высоко выпрыгнул и пробил головой. Вратарь успел среагировать и отбил мяч.

Эн-Несири обязан был выводить Севилью вперед на 39 минуте. Нападающий вновь получил передачу с левого фланга и "расстреливал" Симона из пределов штрафной. Как голкипер зафиксировал мяч в руках – сложно ответить. Фантастика!

После перерыва едва шедевр не создал Окампос. После "черпачка" от Наваса Лукас пробил через себя, но не попал в створ ворот. На 81 минуте Акунья сместился с левого фланга и нанес удар в угол. Но и на этот раз Симон был на высоте.

В конце матча Севилья пошла ва-банк и была наказана. Атлетик выбежал в контратаку на 90 минуте: Сансет вывел Уильямса на рандеву с голкипером и игрок Бильбао положил мяч в "девятку".

За 4 тура до завершения сезона Севилья проигрывает Атлетико Мадрид 6 очков. Отставание от Барселоны и Реала составляет 4 очка.

Севилья – Атлетик: видеообзор