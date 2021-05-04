Севілья – Атлетік 0:1

Гол: Вільямс, 90

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Уже на 8 хвилині господарі поля могли виходити вперед: Сусо класно прострілив на дальню стійку, але Окампос пробив над воротами. Ще один момент біля воріт гостей не зміг реалізувати Ракитич. Хорват з меж штрафного пробив злету, однак не влучив у дальній кут.

На 23 хвилині вже воротар Більбао Сімон вимушений був рятувати партнерів. Акунья зробив крос з лівого флангу у штрафний: Ен Несірі високо вистрибнув та пробив головою. Воротар встиг зреагувати та відбив м'яч.

Ен Несірі зобов'язаний був виводити Севілью вперед на 39 хвилині. Нападник знову отримав передачу з лівого флангу й "розстрілював" Сімона з меж штрафного. Як голкіпер зафіксував м'яч у руках – складно відповісти. Фантастика!

Після перерви ледь шедевр не створив Окампос. Після "черпачка" від Наваса Лукас пробив через себе, але не влучив у площину воріт. На 81 хвилині Акунья змістився з лівого флангу та завдав удару в кут. Та й цього разу Сімон був на висоті.

Наприкінці матчу Севілья пішла ва-банк і була покарана. Атлетік вибіг у контратаку на 90 хвилині: Сансет вивів Вільямса на рандеву з голкіпером і гравець Більбао поклав м'яч у "дев'ятку".

За 4 тури до завершення сезону Севілья програє Атлетіко Мадрид 6 очок. Відставання від Барселони та Реала складає 4 очки.

Севілья – Атлетік відеоогляд