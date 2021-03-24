Французский нападающий Атлетико Мусса Дембеле принял участие в тренировке команды. Футболист неожиданно потерял сознание во время разминки.

Ухудшение состояния футболиста

Мусса Дембеле потерял сознание, когда футболисты выполняли разминку и готовили мышцы к тренировочной работе. Такой инцидент изрядно напугал одноклубников.

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24-летний игрок отклонился назад и упал на траву. Партнеры даже не сразу поняли, что ему стало плохо. Однако подбежав к партнеру по команде начали звать на помощь. Медики своевременно помогли игроку.

Причина – падение артериального давления. Сейчас здоровью француза ничего не угрожает. Мусса даже самостоятельно покинул базу за рулем собственного авто. Добавим, что недавно Дембеле заболел коронавирусом и находится в не лучшей физической форме.

Дембеле играет за Атлетико на правах аренды из Лиона. За "матрасников" нападающий сыграл 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. Всего в сезоне сыграл 20 встреч, в которых забил 1 гол. Из них большинство поединков провел за французов.

Его арендное соглашение с клубом из Мадрида рассчитано до конца июня 2021 года. Следующий матч Атлетико проведет 4 апреля против Севильи.

Дембеле потерял сознание на тренировке: видео