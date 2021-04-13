Северная Ирландия – Украина 2:0

Гол: Каллагэн, 55, Колдуэлл, 90+6

Удаление: Панцулая, 88 (Украина)

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Украинским футболисткам нужна была только победа. В первой встрече команда Натальи Зинченко потерпела поражение в Ковалевке со счетом 1:2. Единственный гол за нашу команду забила Дарья Апанащенко.

Первый тайм выдался скупым на голы, ни одной из сборных не удалось воплотить хотя бы один момент в результативный выстрел.

Статистика первого тайма подтверждала, что команды показывали равную игру на футбольном поле, обе нанесли по три удар, но только по одному из них летели в створ. Больше мячом владели украинки, особенно, это было ближе к концу первого тайма.

Апанащенко из пределов штрафной нанесла удар в сторону владений соперниц, но мяч пролетел рядом со штангой.

Доминирование, которое не принесло результат

Украинки в атаках начали вторую 45-минутку, но забили хозяйки поля. Каллагэн на 55-й минуте воспользовалась ужасной игрой голкипера на выходе и уже в пустые ворота забила гол – 1:0.

Футболистки сборной Украины бросились отыгрываться, обнажив зоны в защите, чем почти воспользовалась игроки из Северной Ирландии. Однако быстрая контратака завершилась неудачным ударом.

Классная атака удалась нашей сборной. Кунина прострелили в штрафную на Овдийчук, мяч после удара Ольги в падении пролетел рядом с владениями хозяек. Однако арбитр зафиксировала офсайд.

Гости сильно прижали соперниц во второй 45-минутке, но все попытки украинок ликвидировала надежная оборона Северной Ирландии.

Филенко несколько раз подавала в штрафной соперниц, но на мячах первыми всегда были хозяйки матча. Овдийчук подхватила мяч в штрафной и с разворота нанесла удар, который пролетел значительно дальше от ворот. Ольга сделала поспешный выстрел, хотя имелла возможность лучше подготовиться к удару. Во втором тайме команда Зинченко была куда лучше, чем в первой части игры. Украинки доминировали на поле.

В конце встречи украинки снова сами себе создали проблемы. Панцулая решила оставить мяч для голкипера Самсон, перекрыв забегания соперницы. Украинка врезалась в нее, сфолила и увидела перед собой прямую красную карточку.

Даже в меньшинстве наши девушки не остановились, но хотя бы сравнять счет им не удалось. Зато хозяйки удвоили преимущество в компенсированное арбитром время. Шматко "привезла" гол в собственные ворота. Колдуэлл вместе с напарницей отобрали мяч у украинской защитницы и удвоили преимущество – 2:0.