Северная Ирландия – Украина: главное

Что: матч плей-офф чемпионата Европы 2022

Где: Белфаст, стадион "Сивью"

Когда: Вторник, 13 апреля, 21:45

Трансляция: канал BBC Two NI

Как это было Сборная Украины обидно проиграла в первом стыковом матче за выход на Евро-2022

Досадное домашнее поражение

В первой игре, в Коваливке, "сине-желтые" обидно уступили Северной Ирландии со счетом 1:2. Единственный гол украинок забила Дарья Апанащенко. Теперь команде Натальи Зинченко обязательно надо побеждать на выезде и забивать минимум два мяча для того, чтобы выйти в финальную стадию Евро-2022.

В первой встрече команды показали одинаковый уровень футбола. Это подтверждает и статистика матча.

Финальная часть чемпионата Европы-2022 состоится в Англии 6-31 июля 2022 года.

Также украинскую сборную будут устраивать победы со счетом 2:3, 3:4 и больше. Соперницы нашей команды отдадут все силы на футбольном поле, чтобы создать историческое достижение для своей страны. Северная Ирландия еще ни разу в своей истории не выходила в финальную часть чемпионата Европы

История противостояний

Футбольная фортуна в плей-офф дважды сводила Украину и Северную Ирландию на одном футбольном поле.

Северная Ирландия – Украина 1:3

Голы: Макгиннесс, 65 – Калинина, 53, 57, Апанащенко, 68

Северная Ирландия – Украина 0:4

Голы: Козлова, 18, Апанащенко, 33, 38, Овдийчук, 39

Больше всего нашим соперницам нужно следить за Апанащенко, которая уже через три поединка против Северной Ирландии наколотила в их владения 4 гола. Она забивала во всех без исключения поединках.

Яркий выход Украины в плей-офф

Украинская сборная сделала громкий скачок в групповом раунде. Украинки провалили старт турнира, потерпев три поражения подряд. Однако две из трех встреч были против Германии. После этого подопечные Зинченко не знали вкуса поражений – 5 подряд побед. В последнем поединке наши футболистки минимально обыграли Черногорию (2:1) благодаря реализованному пенальти от Ольги Басанской и голу Надежды Куниной.

Северная Ирландия тоже убедительно вышла из группы, поставив громкую точку во встрече с Фарерскими островами 5:1.

Состав сборной Украины на ответный матч