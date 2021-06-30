Сетка Евро-2020: путь сборной Украины к финалу
30 июня 2021 , 15:46Читати новину українською
Источник:24 канал
На Евро-2020 состоялись матчи 1/8 финала, после которых определились 8 сильнейших команд, которые продолжат борьбу на турнире. Среди этих команд и сборная Украины, которая попала в большую легкую сетку Евро-2020.
Сетка Евро-2020
Первые матчи 1/4 финала состоятся 2 июля. Швейцария встретится с Испанией, а Бельгия сыграет против Италии. Победители этих пар встретятся в полуфинале.
- Швейцария – Испания
- Бельгия – Италия
К теме Евро-2020: определились все участники 1/4 финала
Два других поединка 1/4 финала состоятся 3 июля. Чехия сыграет против Дании, а Украина померится силами с Англией. Победители этих пар разыграют путевку в финал в матче 1/2 финала.
- Чехия – Дания
- Украина – Англия
Сетка Евро-2020 / Инфографика Спорт 24
- На чемпионате Европы остались три сборные, которые выигрывали Евро – Испания, Италия и Дания. Сборная Украины впервые в истории чемпионатов Европы дошла до четвертьфинала.
- Что интересно, на стадии 1/4 финала Евро-2020 сразу три команды, которые вышли в плей-офф с третьего места (Украина, Чехия, Швейцария).
- Бельгия, Италия и Англия выиграли свои группы. Испания и Дания прошли со второго места.