Сетка Евро-2020

Первые матчи 1/4 финала состоятся 2 июля. Швейцария встретится с Испанией, а Бельгия сыграет против Италии. Победители этих пар встретятся в полуфинале.

  • Швейцария – Испания
  • Бельгия – Италия

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Два других поединка 1/4 финала состоятся 3 июля. Чехия сыграет против Дании, а Украина померится силами с Англией. Победители этих пар разыграют путевку в финал в матче 1/2 финала.

  • Чехия – Дания
  • Украина – Англия


Сетка Евро-2020 / Инфографика Спорт 24

  • На чемпионате Европы остались три сборные, которые выигрывали Евро – Испания, Италия и Дания. Сборная Украины впервые в истории чемпионатов Европы дошла до четвертьфинала.
  • Что интересно, на стадии 1/4 финала Евро-2020 сразу три команды, которые вышли в плей-офф с третьего места (Украина, Чехия, Швейцария).
  • Бельгия, Италия и Англия выиграли свои группы. Испания и Дания прошли со второго места.