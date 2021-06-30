Сетка Евро-2020

Первые матчи 1/4 финала состоятся 2 июля. Швейцария встретится с Испанией, а Бельгия сыграет против Италии. Победители этих пар встретятся в полуфинале.

Швейцария – Испания

Бельгия – Италия

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Два других поединка 1/4 финала состоятся 3 июля. Чехия сыграет против Дании, а Украина померится силами с Англией. Победители этих пар разыграют путевку в финал в матче 1/2 финала.

Чехия – Дания

Украина – Англия



Сетка Евро-2020 / Инфографика Спорт 24

Полуфиналы Евро-2020 пройдут 6 – 7 июля. Финал – 11 июля. Все поединки примет лондонский стадион "Уэмбли".