Сітка Євро-2020

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 2 липня. Швейцарія зустрінеться з Іспанією, а Бельгіє зіграє проти Італії. Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі.

Швейцарія – Іспанія

Бельгія – Італія

До теми Євро-2020: визначилися усі учасники 1/4 фіналу

Два інші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 3 липня. Чехія зіграє проти Данії, а Україна поміряється силами з Англією. Переможці цих пар розіграють путівку у фінал у матчі 1/2 фіналу.

Чехія – Данія

Україна – Англія



Сітка Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24

Півфінали Євро-2020 відбудуться 6 – 7 липня. Фінал – 11 липня. Усі поєдинки прийме лондонський стадіон "Вемблі".