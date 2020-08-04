Setanta Sports объявила о получении эксклюзивных прав на трансляцию чемпионата Бельгии сезона 2020/21.

Первый матч "Брюгге" – "Шарлеруа" состоится уже в субботу, 8 августа. Начало – в 17:30, сообщает Setanta.

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Сейчас в чемпионате Бельгии играют 6 украинцев. За "Гент" выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. В составе "Брюгге" – Эдуард Соболь. Евгений Макаренко играет за "Кортрейк" на правах аренды из "Андерлехта", в который перешел Богдан Михайличенко.

Что транслирует Setanta Sports?

Телеканал вещает в Украине с 1 августа 2019 года. В телепрограмме:

чемпионат Англии по футболу;

Кубок Английской футбольной лиги;

чемпионат Шотландии по футболу;

НБА;

НХЛ;

Формула-1;

теннис;

UFC.

Где смотреть Setanta Sports?

Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.