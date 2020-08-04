Setanta Sports оголосила про отримання ексклюзивних прав на трансляцію чемпіонату Бельгії сезону 2020/21.

Перший матч "Брюгге" – "Шарлеруа" відбудеться вже у суботу, 8 серпня. Початок – 17:30, повідомляє Setanta.

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Зараз в чемпіонаті Бельгії грає 6 українців. За "Гент" виступають Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус. У складі "Брюгге" – Едуард Соболь. Євген Макаренко грає за "Кортрейк" на правах оренди з "Андерлехта", в який перейшов Богдан Михайличенко.

Що транслює Setanta Sports?

Телеканал здійснює мовлення в Україні з 1 серпня 2019 року. У телепрограмі:

чемпіонат Англії з футболу;

Кубок Англійської футбольної ліги;

чемпіонат Шотландії з футболу;

НБА;

НХЛ;

Формула-1;

теніс;

UFC.

Де дивитися Setanta Sports?

Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.