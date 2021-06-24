Швеция "вышла" Украину в плей-офф: сеть взорвалась мемами о Евро-2020

Сборная Украины таки вышла в 1/8 финала Евро-2020 несмотря на поражение Нидерландам и Австрии. Единственная победа над Северной Македонией вывела нашу сборную в плей-офф, где мы сыграем со Швецией.
А потом Шевченко отправил австрийцев играть с Италией
Украина прошла в 1/8 финала не без помощи Бельгии, Дании, Испании и Швеции. Эти сборные получили важные для нас победы в матчах с Финляндией, Россией, Словакией и Польшей.
К теме Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020
Больше всего Украина благодарна Швеции, с которой и встретится в 1/8 финала. Зато Австрия, которая победила "сине-желтых" в группе, в 1/8 финала сыграет против фаворита турнира – Италии.
Проход Украины в 1/8 финала уже разозлил австрийцев, которые считают, что наша сборная "купила" УЕФА. О русских и говорить нечего. За поребриком "бомбит" не на шутку.
Сила украинцев в том, что мы не только радуемся выходу в плей-офф, но и смеемся с самих себя. Сеть просто взорвалась смешными мемами о выходе Украины в 1/8 финала.
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- Украина и Швеция сыграют 29 июня в Глазго. Поединок начнется в 22:00. Сборные провели только один официальный матч. На Евро-2012 Украина отпраздновала победу 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко.